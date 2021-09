Stand: 16.09.2021 11:42 Uhr Fridays for Future: Tretboot-Aktion auf dem Maschsee

Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future wollen am Freitag auf mit Bannern bestückten Tretbooten über den Maschsee in Hannover fahren. Das kündigte das Bündnis an. Ziel sei es, mit einem farbigen Bild und mit Spaß auf den globalen Klimastreik vor der Bundestagswahl am 24. September aufmerksam zu machen. Starten soll die Aktion demnach am Freitag um 17 Uhr mit etwa acht Tretbooten - zeitgleich sollen Flyer am Ufer verteilt werden. Man wolle damit auch ein humorvolles Symbol setzen für die Standhaftigkeit und den Enthusiasmus der Fridays-for-Future-Aktivistinnen und -Aktivisten, heißt es in einer Mitteilung. In Hannover soll der Klimastreik am 24. September um 14.30 Uhr auf dem Opernplatz starten.

