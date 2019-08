Stand: 02.08.2019 07:02 Uhr

"Fridays for Future": Proteste gegen Subventionen

In Hannover und den anderen deutschen Landeshauptstädten wollen "Fridays for Future"-Aktivisten heute gegen Subventionen der Bundesregierung für umweltschädliche Unternehmen und Branchen protestieren. Wie die hannoversche Gruppe mitteilte, soll um 11.55 Uhr - also fünf vor zwölf - vor dem Landtag ein Banner entrollt werden. Die Bewegung #FridaysForFuture fordert unter anderem die Einstellung von Subventionen für fossile Energieträger wie Braun- und Steinkohle bis Ende 2019.

