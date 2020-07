Stand: 31.07.2020 08:17 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

"Fridays for Future": Fahrrad-Demo in Hannover

Unterstützer der Initiative "Fridays for Future" wollen heute in der Innenstadt von Hannover für mehr Klimaschutz demonstrieren. Laut Organisatoren ist eine Fahrrad-Demo geplant. Teilnehmer sollten einen Mund-Nase-Schutz tragen und den vorgeschrieben Sicherheitsabstand einhalten. An dem letzten Fahrrad-Korso in Hannover hatten sich nach Angaben der Veranstalter im Mai rund 1.000 Menschen beteiligt. Die heutige Demonstration beginnt um 16:15 Uhr am Opernplatz.

