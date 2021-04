Stand: 23.04.2021 14:27 Uhr "Fridays for Future": Aktivisten protestieren vor Landtag

In Hannover demonstrieren Aktivisten von "Fridays for Future" seit 14 Uhr vor dem Niedersächsischen Landtag. Anlass ist der virtuelle Klimagipfel, zu dem der neue US-Präsident Joe Biden 40 Staats- und Regierungschefs eingeladen hat. Die jungen Klimaschützerinnen und Klimaschützer fordern, dass tatsächlich etwas passiert und nicht bloß geredet wird. Deshalb steht der Protest in Hannover unter dem Motto "Keine leeren Versprechungen mehr". Biden hat unter anderem angekündigt, dass die USA ab 2050 CO2-neutral sein wollen.

