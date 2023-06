Stand: 21.06.2023 11:28 Uhr Fremder spricht Kind an: Fünfjährige steigt nicht in dessen Auto

Eine Fünfjährige ist Dienstagnachmittag auf ihrem Schulweg in Celle von einem Mann aus einem schwarzen Auto heraus angesprochen worden. Der Mann soll nicht weit von der Grundschule Heese Süd angehalten und zu ihr gesagt haben, dass sie nicht abgeholt werden könne. Die Polizei Celle lobte das Kind dafür, in diesem Fall alles richtig gemacht zu haben: Die Erstklässlerin habe erklärt, immer allein nach Hause zu gehen und sei trotz einer Aufforderung nicht in das Auto gestiegen, sagte ein Sprecher. Sie lief demnach die wenigen hundert Meter nach Hause und vertraute sich ihrer Mutter an. Ihre Mutter habe sofort die Polizei angerufen. Die Beamten suchten daraufhin nach dem Autofahrer, allerdings erfolglos. Jetzt sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.06.2023 | 13:30 Uhr