Stand: 10.11.2021 09:12 Uhr Freisetzung von Radioaktivität: Behörden üben Ernstfall

Bundespolizei und Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) sind heute in Hameln und im Landkreis unterwegs, um Radioaktivität zu messen. Für den Test sind bis zu sechs Messfahrzeuge und ein Hubschrauber im Einsatz, der mit spezieller Messtechnik ausgestattet ist, sagte ein Sprecher. Die genauen Einsatzorte werden erst kurz zuvor festgelegt und können bis zu hundert Kilometer um den Landkreis liegen. Die gemessenen Strahlen am Boden und in der Luft werden dann miteinander abgeglichen. So können schnell größere Gebiete, die mit Radioaktivität verseucht sind, untersucht werden. Die Einsatzkräfte von Strahlenschutz und Bundespolizei üben regelmäßig zusammen, dabei stellt die Bundespolizei den Hubschrauber und das BfS die Fachleute zum Bestimmen der Radioaktivität.

