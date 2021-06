Stand: 16.06.2021 11:44 Uhr Freibad-Besuch soll für Schüler in Hannover kostenlos sein

Kinder, Schülerinnen und Schüler sollen während der Sommerferien kostenlosen Eintritt in Hannovers Freibäder bekommen. So lautet der Plan der Stadt. Die Beschlussvorlage sei bereits eingebracht, der Rat der Stadt müsse aber noch zustimmen, berichtet die "Neue Presse" am Mittwoch. Nach dem monatelangen Corona-Lockdown müssten die Kinder und Jugendlichen wieder aufgefangen und da abgeholt werden, wo sie stehen, sagte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Sowohl im schulischen Bereich als auch im Freizeitbereich. Den Plänen zufolge will die Stadt privat betriebenen Bädern den entgangenen Eintritt erstatten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.06.2021 | 15:00 Uhr