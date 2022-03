Stand: 19.03.2022 13:01 Uhr Freden: Treffen von 50 Jugendlichen stoppt Bahnverkehr

In der Nacht zu Sonnabend hat ein Treffen von rund 50 Jugendlichen am Bahnhof von Freden (Landkreis Hildesheim) zu einem Polizeieinsatz geführt. Wie die Polizei berichtet, beobachteten Anwohner, wie Menschen Gegenstände in das Gleisbett warfen. Sie äußerten demnach die Vermutung, dass es zu Handgreiflichkeiten kommen könnte. Die Polizei rückte mit mehreren Einsatzkräften an und sprach Platzverbote aus. Der Bahnverkehr musste für etwa eine halbe Stunde gesperrt werden. Den Angaben zufolge widersetzten sich einige der Jugendlichen der Polizei. Weitere Informationen sollen am Montag bekanntgegeben werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.03.2022 | 15:00 Uhr