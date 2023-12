Stand: 13.12.2023 18:55 Uhr Frauenleiche in Tonne gefunden - Polizei sucht Verdächtigen

Nach dem Fund einer Frauenleiche in einer Plastiktonne fahndet die Polizei Düsseldorf nach dem Tatverdächtigen und bittet die Bevölkerung im Landkreis Schaumburg um Mithilfe. Am vergangenen Dienstag hatten Ermittler die Leiche der 36-Jährigen auf dem Balkon einer Wohnung entdeckt. Als tatverdächtig gilt der 58-jährige Wohnungsinhaber Ralf Simmendinger. Er wird per Untersuchungshaftbefehl gesucht, sein derzeitiger Aufenthaltsort ist unbekannt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll er Verbindungen unter anderem nach Rinteln, Bückeburg, Bad Nenndorf und Bad Eilsen haben. Wer Hinweise zu dem Gesuchten geben kann, wird gebeten, sich bei der Mordkommission der Düsseldorfer Polizei unter der Telefonnummer (0211) 87 00 zu melden.

