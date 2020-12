Stand: 28.12.2020 14:14 Uhr Frauen in Niedersachsen bekommen im Durchschnitt 1,6 Kinder

Frauen in Niedersachsen bekommen nach jüngsten Daten im Durchschnitt mehr Kinder als Frauen in fast allen anderen Bundesländern. Wie das Landesamt für Statistik am Montag mitteilte, lag die Zahl der Babys je Frau im Jahr 2019 bei 1,6 Kindern, nur Bremen wies denselben Wert aus. In allen anderen Bundesländern war die Zahl kleiner. Die höchsten Geburtenziffern unter den niedersächsischen Städten und Landkreisen verzeichnete die Stadt Salzgitter (1,96), der Landkreis Cloppenburg (1,91) und die Stadt Delmenhorst (1,88). Die geringste Zahl von Neugeborenen je Frau gab es in der Stadt Oldenburg (1,25). Insgesamt ist die Zahl der Geburten in Niedersachsen 2019 leicht gesunken. Der Statistik zufolge kamen 73.286 Babys lebend zur Welt - das waren 0,5 Prozent weniger als im Jahr 2018. Das durchschnittliche Alter der Mutter bei der Geburt des Kindes lag im Jahr 2019 bei 31 Jahren und zwei Monaten.

