Stand: 18.12.2021 08:37 Uhr Frau stirbt nach Unfall auf der B243 bei Diekholzen

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 243 in der Nähe von Diekholzen (Landkreis Hildesheim) ist eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Sechs weitere Menschen wurden verletzt, wie die Polizei Hildesheim mitteilte. Die 57-Jährige wollte am Freitag auf der B243 bei der Ortschaft Egenstedt mit ihrem Wagen links abbiegen und kollidierte dabei mit einem Auto auf der Gegenfahrbahn. Das Auto der 57-Jährigen schleuderte gegen ein weiteres Fahrzeug. Alle sieben Insassen, darunter ein Kind, wurden in Krankenhäuser gebracht. Dort starb die 57-Jährige.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.12.2021 | 06:30 Uhr