Stand: 14.10.2022 07:36 Uhr Frau in Burgdorf niedergestochen: Ehemann vor Gericht

Vor dem Landgericht Hildesheim muss sich von heute an ein 37-jähriger Mann wegen heimtückischen Mordes verantworten. Ihm wird vorgeworfen, im Mai diesen Jahres seine Ehefrau an ihrem Auto in Burgdorf (Region Hannover) abgepasst und sie mit einem Messer attackiert zu haben. Die Frau starb wenig später in einem Krankenwagen. Dem Gericht zufolge war die 35-Jährige auf dem Weg zu einem Anwalt und wollte sich scheiden lassen. Ihr Ehemann wurde noch am selben Tag festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind insgesamt 16 Verhandlungstage angesetzt.

VIDEO: Femizid in Burgdorf: Verdächtiger ist Ehemann des Opfers (04.05.2022) (3 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.10.2022 | 06:30 Uhr