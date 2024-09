Frau in Burgdorf getötet: SEK nimmt 32-Jährigen am Tatort fest Stand: 26.09.2024 14:48 Uhr Nach dem Fund einer Frauenleiche in Burgdorf (Region Hannover) ermittelt die Polizei gegen einen 32-Jährigen. Den Angaben zufolge hatte er selbst die Einsatzkräfte gerufen und erklärt, "seine Freundin" angegriffen zu haben.

In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses hätten die Beamten am Mittwochabend eine leblose 37-Jährige mit zahlreichen Stich- und Schnittverletzungen gefunden, sagte ein Polizei-Sprecher. Gerufene Notärzte konnten demnach nichts mehr für die Frau tun und nur noch ihren Tod feststellen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Anrufer um den Tatverdächtigen handelt. Dieser habe sich ebenfalls in der Wohnung befunden und verschanzt. Weil er damit gedroht habe, sich das Leben zu nehmen, wurden Spezialkräfte hinzugerufen. Diese hätten den 32-jährigen schließlich festnehmen können, sagte der Sprecher. Der mutmaßliche Täter habe sich dabei selbst leicht verletzt und wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem 32-Jährigen handelt es sich nach Informationen von NDR Niedersachsen um einen Iraker.

Hintergründe unklar - Staatsanwaltschaft will sich heute äußern

Die Beziehung zwischen dem Opfer und dem Tatverdächtigen ist weiterhin unklar. Weil der 32-Jährige von "seiner Freundin" gesprochen habe, werde unter anderem in diese Richtung ermittelt. Die Kriminalpolizei war laut den Angaben am Donnerstagvormittag am Tatort, um Spuren zu sichern. Auch die genauen Hintergründe der Tat würden von Staatsanwaltschaft und Polizei untersucht.

