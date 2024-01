Frau im Parkhaus gefunden: War es ein Unfall? Stand: 19.01.2024 17:21 Uhr In einem Parkhaus in Hannover haben Passanten am Donnerstag eine schwer verletzte Frau gefunden. Wenig später starb sie im Krankenhaus. Ob ein Unfall die Ursache war, ist noch unklar.

Die Polizei geht davon aus, dass die 68 Jahre alte Frau vor ihrem Tod "Kontakt mit einem Pkw" hatte. Auch der Fahrer sei der Polizei bekannt, sagte ein Sprecher dem NDR Niedersachsen. Ob der Mann die Frau jedoch fahrlässig getötet habe, werde das Obduktionsergebnis zeigen. Fest steht, dass die Frau schwer am Kopf verletzt wurde. Ob das auch zum Tod geführt hat, muss nun aber die Obduktion zeigen.

Frau wurde reanimiert

Passanten entdeckten die hilflose 68-Jährige am Donnerstag in der dritten Etage des Parkhauses in der Nähe der Markthalle in der Innenstadt und alarmierten gegen 12.45 Uhr die Feuerwehr. Die Frau musste reanimiert werden und wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sie kurze Zeit später starb.

Polizei sichtet Bildmaterial von Ein- und Ausfahrt

Zwei Teams der Polizei rückten an und sicherten Spuren. Die Beamten nahmen zudem alle Autos in Augenschein, die das Parkhaus an der Röselerstraße verließen. Zahlreiche Zeugen wurden vernommen. Zwar gab es in dem Gebäude laut Polizei keine Videokameras, die Ermittler konnten jedoch auf Bildmaterial von der Ein- und Ausfahrt zugreifen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.01.2024 | 13:00 Uhr