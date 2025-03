Frau findet 15.000 Euro Bargeld in ICE - und gibt es ab

Einen ungewöhnlichen Fund hat nach Angaben der Bundespolizei München eine 33-Jährige am frühen Sonntagmorgen in einem ICE gemacht: Die Leipzigerin entdeckte eine Tasche mit 15.000 Euro Bargeld. Die zahlreichen 200-Euroscheine übergab die Frau demnach in München der Bundespolizei. Der Zug sei zwischen Hannover und der bayerischen Landeshauptstadt unterwegs gewesen, es handelte sich um den ICE 1081, wie eine Sprecherin der Bundespolizei mitteilte. Dieser fährt auf dem Weg nach München auch über Göttingen, Würzburg, Nürnberg und Ingolstadt. Erste Ermittlungen zu einer möglichen Herkunft der Tasche verliefen laut Bundespolizei erfolglos. Das Geld wurde beschlagnahmt. Die Ehrlichkeit könnte sich für die Finderin dennoch auszahlen - gesetzlich festgeschrieben ist ein Finderlohn. Dieser hängt von der Höhe des Gegenstandwerts ab. Liegt er bei mehr als 500 Euro, wie in diesem Fall, beträgt der Finderlohn drei Prozent.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover