Stand: 12.12.2022 09:05 Uhr Frau fährt gegen Ampel, fährt weiter und sucht Schlafplatz

In Diekholzen im Landkreis Hildesheim ist eine alkoholisierte Autofahrerin nach einer Unfallflucht an einer Bushaltestelle eingeschlafen. Zuvor war die Frau am Sonnabendmorgen in Hildesheim gegen eine Ampel gefahren, wie die Polizei mitteilte. Ohne den Unfall zu melden, fuhr sie weiter und wurde dabei von Zeugen beobachtet. Kurz darauf meldete ein Busfahrer das Auto an der Bushaltestelle in Diekholzen. Die Polizei fand dort die schlafende Frau vor.

