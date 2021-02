Stand: 18.02.2021 07:37 Uhr Frau erstochen: Landgericht Hannover verkündet Urteil

Im Mordprozess gegen einen 35-Jährigen aus Dessau (Sachsen-Anhalt) wird heute am Landgericht Hannover das Urteil erwartet. Der Mann soll im Januar 2020 in der hannoverschen Südstadt eine 23-jährige Frau in ihrer Wohnung erstochen haben. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer von einem "Alptraum" gesprochen und lebenslange Haft wegen heimtückischen Mordes gefordert. Außerdem solle die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden. Der Verteidiger sprach sich dagegen für nur neun Jahre Gefängnis wegen Totschlags aus. Das Opfer und der Angeklagte kannten sich, der 35-Jährige soll sich von der Frau zurückgewiesen gefühlt haben.

Weitere Informationen Mordprozess: Angeklagter schweigt zum Auftakt Vor dem Landgericht Hannover hat der Prozess gegen einen 35-Jährigen begonnen. Ihm wird vorgeworfen, eine Frau in der Südstadt erstochen zu haben. Der Angeklagte schwieg am Freitag. (03.07.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.02.2021 | 06:30 Uhr