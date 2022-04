Stand: 14.04.2022 16:42 Uhr Frau bei Vollbremsung in Linienbus lebensgefährlich verletzt

Eine 84-Jährige ist am Donnerstag während einer Fahrt mit einem Linienbus in Rinteln (Landkreis Schaumburg) lebensgefährlich verletzt worden. Sie war als Fahrgast unterwegs, als dem Fahrer des Busses laut eigener Aussage die Vorfahrt genommen wurde. Der Mann brachte den Bus mit einer Vollbremsung zum Stehen. Die 84-Jährige wurde durch die abrupte Bremsung aus ihrem Sitz geschleudert und verletzte sich so schwer, dass sie nicht mehr ansprechbar war. Sie wurde in eine Klinik gebracht. Laut Polizei wurde sie bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Zeugen, die gesehen haben, wie sich der Unfall ereignete, werden gebeten sich bei der Polizei Rinteln unter Telefon (0 57 51) 9 54 50 zu melden.

