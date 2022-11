Stand: 22.11.2022 12:37 Uhr Frau bei Auffahrunfall mit vier Autos nahe Celle verletzt

Auf der Landesstraße von Beedenbostel nach Celle sind am Montagnachmittag gleich vier Autos aufeinander aufgefahren. Laut Polizei wurde dabei eine Frau leicht verletzt. Zudem sei ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden, so ein Sprecher. Die 40 Jahre alte Autofahrerin hatte seinen Angaben nach übersehen, dass vor ihr zwei Wagen gebremst hatten. Sie fuhr auf, die Autos wurden ineinander geschoben. Auch der nachfolgende Autofahrer reagierte zu spät und fuhr in die Unfallstelle. Drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.11.2022 | 13:30 Uhr