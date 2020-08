Stand: 25.08.2020 16:54 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Frau auf offener Straße getötet - Mann verhaftet

Eine 42-jährige Frau ist in der Nacht zu Dienstag in Emmerthal (Landkreis Hameln-Pyrmont) auf offener Straße getötet worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um den Lebensgefährten der Frau. Der 59-Jährige wurde demnach kurz nach der Tat in seiner Wohnung im benachbarten Bad Pyrmont festgenommen. Laut Polizei hatte der Verdächtige Blut an seiner Kleidung. Er leistete Widerstand. Die Hintergründe der Tat sind unklar.

Zeuge alarmiert die Polizei

Ein vorbeifahrender Zeuge hatte laut Polizei die Tat gegen 3.30 Uhr auf einer Landstraße zwischen den Ortsteilen Hämelschenburg und Amelgatzen beobachtet und den Notruf gewählt. Einsatzkräfte versuchten vergeblich, die Frau zu reanimieren. Sie starb noch am Tatort. Weitere Angaben - etwa zur Tatwaffe - machten die Beamten aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

