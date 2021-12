Stand: 16.12.2021 09:20 Uhr Flugsicherung nimmt neue Drehfunkfeuer-Anlage in Betrieb

Die Deutsche Flugsicherung (DFS) nimmt nach Auseinandersetzungen mit Windkraftbetreibern ein neues Funkfeuer für den Luftverkehr in Niedersachsen in Betrieb. Bei der rund 1,5 Millionen Euro teuren Anlage in Sarstedt zwischen Hildesheim und Hannover handele es sich um ein sogenanntes Doppler-Drehfunkfeuer, teilte die DFS am Donnerstag mit. Damit werde die Vorgängeranlage ersetzt, die bis Anfang 2019 etwa 100 Meter entfernt gestanden habe. Das neue Funkfeuer gehöre gemeinsam mit dem Funkfeuer in Nienburg, das 2023 umgerüstet werde, zur künftigen Kerninfrastruktur der Doppler-Drehfunkfeuer in Deutschland.

