Stand: 02.01.2019 19:27 Uhr

Flughafen Hannover überprüft Sicherheitskonzept

Nach dem Zwischenfall auf einem Rollfeld hat der Flughafen Hannover reagiert. Der Betreiber des Airports sicherte die Tore der Rettungswege mit Betonsperren ab. Am Sonnabend war ein unter Drogen stehender 21-Jähriger durch eines dieser Tore auf das Gelände gelangt und unter ein stehendes Flugzeug gefahren. Er sitzt derzeit in Untersuchungshaft und schweigt weiterhin zum Motiv. Am Mittwoch trafen sich die Sicherheitsexperten des Airports zu einer internen Analyse. "Wir haben in Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden bereits eine ganze Reihe von Sofortmaßnahmen ergriffen", sagte Flughafenchef Raoul Hille. Im Zentrum der Überlegungen stehe jetzt, ob und wie die mechanische Absicherung des Airport-Geländes verbessert werden könne.

Keine Hinweise auf Terror-Akt

Der 21-Jährige drückte das verschlossene Tor mit seinem Auto auf, wie Hille sagte. Danach sei er auf das Flughafengelände gefahren und habe sein Auto unter einem geparkten Flugzeug gestoppt. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund der Tat gibt es nicht. Bei der letzten routinemäßigen Kontrolle des Sicherheitskonzeptes vor zwei Jahren gab es nach Angaben eines Sprechers aus dem niedersächsischen Verkehrsministerium keine Beanstandungen.

Sicherheitskonzept wird überprüft: Tore im Fokus

Am Flughafen gibt es insgesamt zehn solcher Tore. Sie stehen bei der jetzigen Überprüfung des Sicherheitskonzeptes im Fokus. Weil die Tore auch Fluchtwege seien, seien sie nicht gepanzert, sagte der Ministeriumssprecher. Im Notfall müssten Rettungskräfte schnell auf das Rollfeld gelangen. "Es muss eine Abwägung zwischen innerer und äußerer Sicherheit getroffen werden." Die Betonsperren seien nur eine kurzfristige Lösung. Mit einem Ergebnis der Überprüfung des Sicherheitskonzepts rechnet der Sprecher "spätestens in der nächsten Woche".

