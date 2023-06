Stand: 28.06.2023 08:10 Uhr Flughafen Hannover bereitet sich auf Ansturm in Sommerferien vor

Niedersachsens größter Flughafen, der Hannover Airport, erwartet in den Sommerferien bis zu 20.000 Passagiere pro Tag. Um lange Wartezeiten und Schlangen zu vermeiden, haben die Verantwortlichen einen neuen Service eingeführt. Reisende können sich online ein Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle reservieren. Am Flughafen Hannover bildeten sich im vergangenen Jahr lange Schlangen vor der Sicherheitskontrolle. Es gab zu wenig Personal in diesem Bereich. Einige Reisende verpassten deshalb ihren Flieger. Die Fluggesellschaft TUI fly stellt außerdem Automaten im Terminal Halle B auf. Dort können Passagiere künftig ihre Koffer selbst wiegen und mit dem Aufkleber des Zielflughafens versehen. Das Gepäck können sie dann an einem speziellen Schalter aufgeben. Neu ist auch, dass Kurzzeitparken künftig ohne Papierticket möglich ist. Eine Kamera erfasst bei der Einfahrt das Kennzeichen. Der Kassenautomat berechnet dann später beim Bezahlen automatisch die Parkzeit.

