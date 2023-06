Flughafen Hannover: Ver.di ruft zu dreitägigem Warnstreik auf Stand: 13.06.2023 18:16 Uhr Am Flughafen Hannover müssen Reisende sich auf Probleme einstellen. Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten eines Boden- und Verkehrsdienstleisters zu einem mehrtägigen Warnstreik aufgerufen.

Wie die Gewerkschaft am Dienstag mitteilte, soll der Ausstand von Mittwoch um 19 Uhr bis Freitagabend um 23.59 Uhr dauern. Passagierinnen und Passagiere müssen sich darauf einstellen, dass es in dieser Zeit zu Beeinträchtigungen kommt. Allein am Donnerstag sollen laut Plan von Hannover-Langenhagen aus Dutzende Flieger starten, unter anderem nach Griechenland, Spanien und in die Türkei.

Flugverkehr durch "Air Defender" bereits beeinträchtigt

In Verbindung mit ohnehin bestehenden Beeinträchtigungen durch die Luftwaffenübung "Air Defender" sei damit zu rechnen, dass es zu "erheblichen Verzögerungen und Ausfällen im Flugverkehr" kommen werde, so ein Sprecher der Gewerkschaft. Hintergrund des Warnstreiks sind Haus-Tarifverhandlungen bei der Firma Hannover Aviation Ground Services GmbH (AGS). Nach eigenen Angaben fordert ver.di unter anderem, die Grundlöhne der Beschäftigten um 850 Euro pro Monat zu erhöhen.