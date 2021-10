Flughafen Hannover: Sicherheitspersonal will protestieren Stand: 08.10.2021 10:16 Uhr Eine Woche vor Beginn der Herbstferien ruft die Gewerkschaft ver.di am Mittag am Flughafen Hannover zu einem Protest auf. Hintergrund sind die seit Monaten bestehenden Probleme am Kontrollbereich.

Ver.di wirft dem Sicherheitsunternehmen vor, am Flughafen Hannover in Langenhagen schlecht geplant zu haben. Vor allem wegen fehlender Mitarbeiter in der Handgepäck-Kontrolle müssten Reisende dort stundenlang in Schlangen warten. Diese Situation sei hausgemacht, so ein ver.di-Sprecher. Es sei schlicht zu wenig Personal eingestellt worden. Die Folgen müssten nun die Beschäftigten ausbaden. Sie seien überlastet. Die Gewerkschaft spricht von Arbeitsumständen, die krank machen würden.

Sicherheitsfirma weist Vorwürfe zurück

Die betroffene Sicherheitsfirma hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Ein Sprecher verwies unter anderem darauf, dass der Betrieb am Airport längere Zeit heruntergefahren war. Außerdem hätten Zusatzvorschriften in der Pandemie die Prozesse verlangsamt.

Übergangsmaßnahmen verbessern Situation

Die Wartezeiten hatten in den vergangenen Wochen viele Passagiere verärgert. Manche Fluggäste verpassten wegen der großen Verzögerungen sogar ihre Maschine. Die Bundespolizei als Fachaufsicht verwies auf Personalmangel beim Sicherheitsdienstleister. Die von einer gegründeten Taskforce veranlassten Übergangsmaßnahmen, wie Vorkontrollen, sollen die Wartezeiten für Passagiere laut Bundespolizei zuletzt wieder verkürzt haben.

