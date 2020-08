Stand: 02.08.2020 16:41 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Flughafen Hannover: Mehr Menschen lassen sich testen

Am Flughafen Hannover in Langenhagen lassen sich immer mehr Reisende freiwillig auf das Coronavirus testen. Das hat die Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH), die das Testzentrum betreibt, am Sonntag mitgeteilt. Demnach wurden seit dem Start am Mittwoch bis Samstagmittag bereits rund 1.000 Fluggäste untersucht.

Videos 02:52 Hallo Niedersachsen Corona-Testzentrum am Flughafen Hannover in Betrieb Hallo Niedersachsen Wer aus einem Risikogebiet zurückkehrt, muss sich künftig auf Covid-19 testen lassen. Am Flughafen Hannover hat nun ein Testzentrum den Betrieb aufgenommen. Video (02:52 min)

Nachfrage am Sonnabend deutlich angestiegen

Am Sonnabend nahm die Nachfrage deutlich zu: Im Verhältnis zu den Vortagen sei sie um etwa 30 Prozent gestiegen, sagte ein JUH-Sprecher. Zurückzuführen ist das wahrscheinlich auf eine Verordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU): Seit Sonnabend können sich alle Rückreisende an Flughäfen kostenlos auf das Virus testen lassen. Davor war der Abstrich nur Urlaubern vorbehalten, die aus einem Risikogebiet zurückkehrten. Für diese sollen bald strengere Regeln gelten - und der bislang freiwillige Test verpflichtend werden. Eine entsprechende Verordnung hat Spahn für die kommende Woche angekündigt.

10.000 Passagiere aus Risikogebieten pro Monat

Von Hannover aus werden derzeit drei Länder angeflogen, die auf der Liste der Risikogebiete des Robert Koch-Instituts stehen: die Türkei, Serbien und Weißrussland. Eine Sprecherin des Flughafens schätzt die Zahl der zurückkehrenden Passagiere aus diesen Ländern auf rund 10.000 im Monat.

