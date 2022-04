Stand: 27.04.2022 11:40 Uhr Flughafen Hannover: Gesuchter Mann bei Kontrolle festgenommen

Beamte der Bundespolizei haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch am Flughafen Hannover-Langenhagen den Untersuchungshaftbefehl gegen einen 37 Jahre alten Mann vollstreckt. Beamte hatten den Gesuchten bei der Ausreisekontrolle für einen Flug nach Antalya kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien des 37-Jährigen stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Hannover den Mann zur Fahndung ausgeschrieben hat. Da er unter seiner Meldeadresse nicht angetroffen werden konnte und Fluchtgefahr bestand, hatte ein Gericht wegen mehrerer Rauschgiftdelikte die Untersuchungshaft angeordnet. Ermittler brachten den Mann in eine Justizvollzugsanstalt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.04.2022 | 13:30 Uhr