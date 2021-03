Flughafen Hannover: Erste Flieger starten Richtung Mallorca Stand: 21.03.2021 09:27 Uhr Seit Monaten steht die TUI-Flotte Corona-bedingt am Boden. Heute heben erste Maschinen am Flughafen Hannover ab. Das Ziel: Mallorca.

Um 10.20 Uhr soll das erste Flugzeug starten, die zweite Maschine 40 Minuten später. Die Plätze seien begehrt, sagte ein TUI-Sprecher gegenüber dem NDR in Niedersachsen. Beide Flüge seien gut gebucht, einer davon sogar bis auf den letzten Platz.

Condor und Eurowings ziehen nach

Weitere Fluggesellschaften wie Condor und Eurowings wollen in den kommenden Tagen von Hannover aus durchstarten. Auch hier ist Palma das Ziel. Die Anzahl der Flüge sei allerdings nicht mit dem normalen Oster-Geschäft vergleichbar, sagte eine Flughafen-Sprecherin.

Dehoga fühlt sich "verraten"

Während Mallorca-Reisen offenbar boomen, machen Hoteliers und Gastronomen in Deutschland lange Gesichter. "Für uns Gastronomen war es ein Schlag in die Magengrube, als diese Nachricht mit Mallorca kam", sagte der Vorsitzende des Stadtverbands Wilhelmshaven des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), Olaf Stamsen in der vergangenen Woche. "Wir haben uns verraten gefühlt von der bundesdeutschen Politik, diese Gebiete freizugeben." Stamsen sagte, dass es auch in Deutschland Regionen mit niedrigen Inzidenzen gebe und Hotels und Gaststätten umfassende Hygienestrategien erarbeitet hätten.

