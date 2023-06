Flughafen Hannover: Dreitägiger Warnstreik ist abgesagt Stand: 14.06.2023 13:36 Uhr Der geplante dreitägige Warnstreik am Flughafen Hannover wurde abgewendet. Der Grund ist ein deutlich verbessertes Angebot, das der Arbeitgeber der Gewerkschaft ver.di machte.

Das verbesserte Angebot nehme die Gewerkschaft mit in die nächste Verhandlungsrunde, teilte ver.di-Sprecher Tobias Morchner dem NDR Niedersachsen mit. Der Ausstand sollte am Mittwoch um 19 Uhr beginnen und bis Freitagabend um 23.59 Uhr dauern. Ob es trotz des abgesagten Warnstreiks noch zu Problemen im Flugverkehr kommt, die über die ohnehin bestehenden Beeinträchtigungen durch die Luftwaffenübung "Air Defender" hinausgehen, konnte der Flughafen Hannover noch nicht sagen. Ver.di führt aktuell Tarifverhandlungen mit der Firma Hannover Aviation Ground Services GmbH (AGS), einer Tochtergesellschaft des Flughafen. Die Gewerkschaft forderte für die Beschäftigten unter anderem eine Wechselschichtzulage in Höhe von 200 Euro im Monat.

Hinweis der Redaktion: In einer vorherigen Version hieß es, dass ver.di eigenen Angaben zufolge 850 Euro mehr Grundlohn fordert. Diese Angabe wurde korrigiert, wir haben die Korrektur entsprechend übernommen.

