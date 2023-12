Flughäfen im Norden: Viele Flüge nach München gestrichen Stand: 06.12.2023 07:32 Uhr An den Flughäfen im Norden fallen weiterhin viele Verbindungen von und nach München aus. Der Flugbetrieb am dortigen Airport ist witterungsbedingt immer noch stark eingeschränkt.

"Es gibt weiterhin starke Einschränkungen im Luftverkehr", heißt es auf der Website des Münchener Flughafens. Nur ein Flug startete heute vom Flughafen Hannover aus nach München, wie dem Tagesflugplan auf der Internetseite zu entnehmen ist. Der Rest ist gestrichen. Vom Flughafen in Hamburg sollen heute vier Flüge nach München starten, vom Flughafen Münster/Osnabrück lediglich einer. Flüge vom Flughafen Bremen nach München sind laut Internetseite komplett gestrichen.

Nach Schneechaos: Flugbetrieb am Sonntag teilweise angelaufen

AUDIO: Schneemassen in Teilen von Bayern: Lage entspannt sich (03.12.2023) (2 Min) Schneemassen in Teilen von Bayern: Lage entspannt sich (03.12.2023) (2 Min)

Wegen des angekündigten Eisregens in der Nacht zu Dienstag hatte der Flughafen München seinen Betrieb bis zum Mittag komplett eingestellt. Davon betroffen waren mindestens 150 Starts und 160 Landungen, hieß es. Am Montag waren vereinzelt Maschinen aus der bayerischen Hauptstadt im Norden gelandet, nachdem am Sonntag alle Flüge von und nach München gestrichen worden waren. Grund für die Ausfälle waren die starken Schneefälle in Bayern - vor allem am Samstag.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flugverkehr