Flüchtlingsrat fordert gleiche Behandlung von Erdbeben-Opfern Stand: 17.02.2023 16:24 Uhr Niedersachsens Flüchtlingsrat fordert, dass in Deutschland Schutz suchende Erdbeben-Überlebende gleich behandelt werden. Syrische Staatsangehörige seien derzeit benachteiligt.

Bislang seien nur die Einreise-Regeln für Türken gelockert worden, indem für sie ein vereinfachtes Visum-Verfahren eingeführt wurde, teilte die Organisation mit. Syrer hätten dagegen weiter kaum eine Chance, ein Visum für Besuchs-Zwecke zu erhalten. Beim Beantragen werde eine Rückreise-Absicht geprüft und diese werde bei Menschen aus Kriegs- und Krisen-Gebieten grundsätzlich angezweifelt.

VIDEO: Niedersachsen leistet weitere Erdbebenhilfe (12.02.2023) (1 Min)

Flüchtlingsrat: Schnelle Visa-Vergabe auch für Menschen aus Syrien

Die Bundesregierung müsse ihr Versprechen in die Tat umsetzen und die Erleichterungen für Besuchervisa auf Menschen aus Syrien ausweiten, forderte Niedersachsens Flüchtlingsrat mit Verweis auf eine entsprechende Ankündigung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Demnach soll es eine schnelle Visa-Vergabe für vom Erdbeben betroffenen Personen aus Syrien und der Türkei geben. Der Flüchtlingsrat verwies zudem darauf, dass es ein Landesaufnahmeprogramm für syrische Angehörige in Niedersachsen bereits von 2013 bis 2015 gegeben habe. Während andere Bundesländer ein solches Programm bis heute verlängert hätten, sei es in Niedersachsen jedoch beendet worden.

