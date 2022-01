Stand: 31.01.2022 13:31 Uhr Flüchtlingsrat: Grundrechte in Abschiebehaft weiter ausgesetzt

Dem niedersächsischen Flüchtlingsrat ist die Reform des geplanten Vollzugsgesetzes des Landes zur Abschiebehaft nicht ausreichend genug. Der Flüchtlingsrat begrüße es zwar, dass die rot-schwarze Landesregierung die Rechte der Abschiebungshäftlinge endlich verbindlich regeln wolle, teilte der Flüchtlingsrat am Montag in Hannover mit. Jedoch überlasse es der Entwurf im Zweifel den Bediensteten der Haftanstalten, welche Beschränkungen der Grundrechte den Gefangenen auferlegt würden, sagte Referent Muzaffer Öztürkyilmaz. Auch werde die Situation erkrankter Gefangener nicht ausreichend berücksichtigt. Suizidgefährdete Gefangene etwa sollen dem Entwurf zufolge in einem überwachten Haftraum gefesselt werden. Solche Personen gehörten jedoch in eine therapeutische Einrichtung. Öztürkyilmaz betonte, dass eine Abschiebungshaft keine Strafhaft sei. Sie solle lediglich die Flucht der betroffenen Personen verhindern, um ihre Abschiebung zu sichern.

