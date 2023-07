Stand: 14.07.2023 11:43 Uhr Flüchtiger aus Maßregelvollzug in Frankreich verhaftet

Die Polizei in Frankreich hat einen 27 Jahre alten Mann festgenommen, der im April aus einer psychiatrischen Klinik in Hildesheim geflohen war. Der Mann kehrte laut Polizeiangaben im April nicht von einem genehmigten Ausgang zurück. Da die Beamten ihn nicht finden konnten, suchten sie mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem 27-Jährigen. Zudem wurde gegen den Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim ein europäischer Haftbefehl erlassen. Nachdem er schließlich von den Polizeibeamten in Frankreich verhaftet worden war, wurde er nach Deutschland in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

