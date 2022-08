Flucht in Fluss: Tatverdächtiger bleibt verschwunden Stand: 10.08.2022 19:19 Uhr Die Polizei in Hannover sucht in der Ihme weiter nach einem Verdächtigen. Er war auf der Flucht vor der Polizei in den Fluss gestiegen. Unklar ist, ob er dort ertrank oder sich ans Ufer retten konnte.

Die Beamten gehen mittlerweile davon aus, dass es sich um einen 32-jährigen Mann handelt. Das sagte eine Sprecherin dem NDR in Niedersachsen. Einsatzkräfte hatten einen im Wasser treibenden Rucksack und einen Personalausweis gefunden. Beamte, die den Mann verfolgten, hätten ihn darauf wiedererkannt, so die Sprecherin. Neben der Suche in und an der Ihme überprüft die Polizei daher auch Kontaktadressen des Gesuchten. Weiter sei unklar, ob der Mann in der Ihme ertrunken sei - oder sich ans Ufer retten konnte und sich seitdem vor der Polizei versteckt.

Suche mit Hubschrauber, Boot und Hund

Am Mittwoch hatte die Polizei die in der Nacht abgebrochene Suche mittels Hubschrauber, einem Boot der Wasserschutzpolizei und einem speziell ausgebildeten Hund fortgesetzt. Beide Einsätze am Vormittag und frühen Nachmittag blieben erfolglos. Am Donnerstag soll die Suche weitergehen. Eventuell werden dann zusätzlich auch Leichenspürhunde eingesetzt.

Angriff vom Fahrrad aus

Den Angaben zufolge war der Mann am Dienstagabend zunächst nach einer gefährlichen Körperverletzung vor der Polizei geflüchtet: Ersten Erkenntnissen zufolge hatte er von seinem Fahrrad aus im Vorbeifahren einem Fußgänger in den Bauch getreten. Dieser stürzte und wurde am Hinterkopf verletzt. Bei der anschließenden Fahndung sei er immer wieder entkommen - und schließlich in den Fluss gestiegen.

