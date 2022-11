Fliegt Gerhard Schröder aus der SPD? Termin für Berufung steht Stand: 11.11.2022 16:16 Uhr Am 2. Dezember verhandelt die SPD Hannover erneut über einen Parteiausschluss von Altkanzler Gerhard Schröder. Es geht dabei um dessen Beziehungen zu Wladimir Putin und russischen Energiekonzernen.

Den Termin für die Berufungsverhandlung hat der zuständige SPD-Bezirk Hannover am Freitag mitgeteilt. Das Parteiordnungsverfahren, in dem als härteste Sanktion ein Ausschluss Schröders aus der SPD möglich wäre, hatten 17 Parteigliederungen wegen dessen engen Beziehungen zu Russland ins Rollen gebracht. In erster Instanz hatte die Schiedskommission des SPD-Unterbezirks Region Hannover entschieden, dass Schröder nicht gegen die Parteiordnung verstoßen habe.

VIDEO: SPD: Kein Parteiausschluss von Altkanzler Gerhard Schröder (08.08.2022) (3 Min)

SPD-Verbände wollen Parteiausschluss des Altkanzlers

Sieben Parteigliederungen beantragten daraufhin die Berufung: Darunter sind SPD-Verbände aus Berlin, Sachsen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, aber nicht aus Niedersachsen. Je nach Ausgang des Berufungsverfahrens könnte der Fall in dritter Instanz auch noch vor die SPD-Bundesschiedskommission kommen.

Enger Freund von Russlands Präsident Putin

Schröder gilt als enger Freund des russischen Präsidenten Putin und war über Jahre für russische Energiekonzerne aktiv. Mit Blick auf Russlands Angriff auf die Ukraine erklärte der Altkanzler zwar, es liege in der Verantwortung Russlands, den Krieg zu beenden. Allerdings dürften die Verbindungen zu Russland nicht komplett gekappt werden. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hatte Schröder bereits im Frühjahr nahegelegt, aus der Partei auszutreten.

