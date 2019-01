Stand: 09.01.2019 18:29 Uhr

Fliegerbombe in Hannover-Anderten gefunden

In Hannover soll heute Abend eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Sprengkörper am Nachmittag auf einem Feld im Stadtteil Anderten gefunden. Das nähere Umfeld soll ab 20 Uhr evakuiert werden. Knapp 500 Anwohner seien betroffen - sie könnten voraussichtlich erst "in den Nachtstunden" zurück nach Hause, teilte die Stadt mit. Auch die benachbarte Bahnstrecke Hannover-Braunschweig wird den Angaben zufolge zeitweise gesperrt.

Downloads 2 MB Bombe in Anderten: Der Evakuierungsbereich In Hannover-Anderten muss eine Fliegerbombe entschärft werden. Hier eine Karte des Evakuierungsgebiets von der Feuerwehr zum Download. Download (2 MB)

Bürgertelefon und Shuttle zur Sammelstelle

Die Stadt hat für Fragen von Anwohnern ein Bürgertelefon mit der Nummer (0800) 731 31 31 geschaltet. Gehbehinderte oder andere Personen, die Hilfe beim Verlassen des Sicherheitsbereichs benötigen, können unter der Nummer 19 222 einen Krankentransport anfordern. Ab 20 Uhr ist in der Sporthalle der Kurt-Schumacher-Schule am Eisteichweg eine Sammelstelle geöffnet. Shuttlebusse fahren das Evakuierungsgebiet regelmäßig ab und können kostenlos für die Fahrt zur Sammelstelle genutzt werden. Der Zustieg ist an den Haltestellen Lohweg (Höhe Hausnummer 34) und Anderter Straße / Zu den Mergelbrüchen möglich.

Informationen in sozialen Netzwerken

Die Stadt Hannover informiert auf ihrem Twitter-Account (#hannbombe) sowie auf ihrer Facebook-Seite. Die betroffene Bevölkerung im Sicherheitsbereich wird den Angaben zufolge zusätzlich zusätzlich über die Warn-App KATWARN informiert.

Evakuiert werden folgende Straßen:

Am Ahltener Weg

An der Schleuse

Anderter Straße 99 E-G, 125, 127, 127a, 129, 129a, 129b, 131 und 137

Hägenstraße

Höversche Straße 4 und 6

Lohweg

Owiedenfeldstraße

Rothwiese

Zu den Mergelbrüchen

