Finanzausgleich: Region Hannover reicht Millionen weiter

Die Region Hannover will an ihre Mitgliedskommunen zusätzlich zehn Millionen Euro aus dem Finanzausgleich zahlen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Hintergrund ist nach Angaben einer Sprecherin, dass das Land die Eckwerte für 2021 neu berechnet hat. Die Region Hannover erhalte nun mehr Geld, hieß es. Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) schlägt vor, die Mittel noch in diesem Jahr zu verteilen. Zusammen mit weiteren 35 Millionen, die der Bund für Unterkunftskosten erstattet. Die Regionsversammlung entscheidet in der kommenden Woche über den Vorschlag.

