Stand: 25.06.2022 17:46 Uhr Feuerwehrmesse: 85.000 Besucher kommen zur Interschutz

Die Veranstalter der Interschutz, der internationalen Feuerwehrmesse in Hannover, ziehen trotz geringerer Besucherzahl eine positive Bilanz. 85.000 Besucherinnen und Besucher seien gekommen. Das waren nur rund halb so viele wie beim letzten Mal in Hannover vor sieben Jahren. Wichtig sei es aber gewesen, nach der langen Corona-Pause überhaupt eine Messe vor Ort ausrichten zu können. Kernthemen waren in diesem Jahr die digitale Zukunft und Robotik in der Gefahrenabwehr. Die nächste Interschutz ist in vier Jahren geplant.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.06.2022 | 06:30 Uhr