Stand: 27.03.2025 09:17 Uhr Feuerwehreinsatz in Hannover: Sperrmüll brennt auf Mülldeponie

Die Feuerwehr ist am Dienstag zu einem Brand auf einer Mülldeponie in Hannover-Lahe ausgerückt. Als die Einsatzkräfte am Vormittag eintrafen, stand den Angaben zufolge ein rund 800 Quadratmeter großer und vier Meter hoher Sperrmüllhaufen in Flammen. Um den Brand zu löschen, zogen die Feuerwehrleute den Müllhaufen unter anderem mit zwei Baggern auseinander. Am späten Nachmittag waren die Arbeiten laut einem Feuerwehrsprecher beendet. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf eine Halle und weitere Anlagen übergriffen. Dem Sprecher zufolge hatte sich bei dem Brand zeitweise eine große Rauchwolke gebildet. Sie sei nach Osten gezogen und sei womöglich auch in den Gemeinden Lehrte und Burgdorf zu sehen gewesen. Wegen der Rauchwolke bestand den Angaben zufolge keine Gefahr für Anwohnerinnen und Anwohner. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist laut Feuerwehr unklar.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.03.2025 | 15:00 Uhr

