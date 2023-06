Stand: 27.06.2023 06:29 Uhr Feuerwehr und Bundeswehr retten Fallschirmspringer aus Baum

In Celle musste ein Fallschirmspringer am Montag von Feuerwehr und Bundeswehr aus einem Baum gerettet werden. Der Mann war auf einem Übungsplatz der Bundeswehr im Stadtteil Scheuen in einem Baum gelandet und hing in rund zwölf Metern Höhe fest, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte stiegen gesichert hinauf und bewahrten den Fallschirmspringer vor dem Absturz. Dann sei er auf den Boden gebracht worden. Bei der Rettung habe die Feuerwehr eng mit der Bundeswehr zusammengearbeitet. Zu Unfallursache, Alter des Mannes und möglichen Verletzungen war zunächst nichts bekannt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.06.2023 | 06:30 Uhr