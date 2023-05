Stand: 03.05.2023 10:36 Uhr Feuerwehr rettet Katzen aus verqualmter Wohnung

Die Feuerwehr hat am Dienstagnachmittag bei einem Brand in Alt Laatzen (Region Hannover) zwei Katzen aus einer Wohnung gerettet. Das Feuer war in der Küche der Wohnung ausgebrochen. Dort brannten mehrere Möbelstücke. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte quoll bereits dicker Rauch aus einem Fenster im dritten Obergeschoss. Nach Angaben der Feuerwehr musste die Tür der betroffenen Wohnung aufgebrochen werden. Der Brand wurde schnell gelöscht, Menschen kamen nicht zu Schaden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.05.2023 | 08:30 Uhr