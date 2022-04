Stand: 03.04.2022 09:25 Uhr Feuerwehr rettet Frau vom Balkon im sechsten Stock

Die Feuerwehr Hannover hat eine Frau mithilfe einer Drehleiter vom Balkon im sechsten Stock eines Hochhauses gerettet. Im Flur des Hauses waren am späten Sonnabendnachmittag ein Kinderwagen und Spielzeug in Brand geraten. Im Treppenhaus entwickelte sich nach Angaben der Feuerwehr starker Rauch. Die Bewohnerin, die vom Balkon gerettet wurde, und zwei Ersthelfer eines Sicherheitsdienstes wurden mit leichten Rauchvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Gebäude demnach unverletzt verlassen. Zur Brandursache und der Höhe des Schadens konnte die Polizei am Sonntag zunächst keine Angaben machen.

