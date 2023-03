Stand: 17.03.2023 07:17 Uhr Feuerwehr rettet Frau in Celle aus einem Gully

In Celle hat die Feuerwehr am Donnerstagabend eine Frau aus einem Abwasserschacht gerettet. Gegen 20.20 Uhr sei der Alarm "Mensch in Gully" bei der Ortsfeuerwehr Altencelle eingegangen, sagte ein Sprecher. Auf einem Privatgrundstück sei eine Person in einen Abwasserschacht gefallen und nicht mehr herausgekommen. Die Feuerwehr rettete die Frau "in enger Absprache mit dem Rettungsdienst", so der Sprecher. Dabei seien spezielle Schlingen zum Einsatz gebracht worden, mit denen sie aus dem Schacht gehoben wurde. Danach wurde die Frau vom Rettungsdienst versorgt. Ob sie verletzt wurde, und warum sie in den Schacht gefallen ist, ist derzeit noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.03.2023 | 08:30 Uhr