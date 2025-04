Feuerwehr rettet Fallschirmspringer aus Baum - gleich zweimal

Stand: 04.04.2025 09:49 Uhr

Gleich zweimal war die Feuerwehr Celle im Einsatz: Sie musste in den vergangenen Tagen Soldaten aus misslicher Lage befreien. In beiden Fällen hatten sich die Fallschirmspringer der Bundeswehr in Bäumen verheddert.