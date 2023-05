Stand: 07.05.2023 13:01 Uhr Feuerwehr muss in Laatzen vier brennende Müllcontainer löschen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind in Laatzen (Region Hannover) vier Müllcontainer in Brand geraten. Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte, wurden die Einsatzkräfte um kurz vor 3 Uhr zu einem Feuer in der Straße "Lange Weihe" gerufen. Unter Atemschutz habe man drei brennende Behälter löschen müssen, ein vierter sei bereits ausgebrannt gewesen. Eine Hecke habe ebenfalls Feuer gefangen, ein Pkw sei durch die Flammen beschädigt worden. Die Brandursache ist laut Feuerwehr unklar.

