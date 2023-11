Stand: 15.11.2023 05:32 Uhr Feuerwehr löscht Kellerbrand in Hannover

In der Nacht zu Mittwoch haben Feuerwehrleute einen Brand in Hannover-Mittelfeld gelöscht. Als die Einsatzkräfte an dem Mehrfamilienhaus eintrafen, konnten sie nach eigenen Angaben bereits Flammen und dichten Rauch im Kellerbereich sehen. Sie brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Den Bewohnern gelang es, das Haus rechtzeitig zu verlassen, wie die Feuerwehr mitteilte. Sie blieben unverletzt und konnten den Angaben zufolge in der Nacht wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

