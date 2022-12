Stand: 20.12.2022 09:25 Uhr Feuerwehr bekämpft Großbrand in Neustadt am Rübenberge

Großeinsatz für die Feuerwehr in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover): Rund 180 Einsatzkräfte kämpfen seit dem frühen Morgen gegen einen Brand in der historischen Innenstadt. Er war gegen 6 Uhr in einem leer stehenden Wohn- und Geschäftshaus ausgebrochen, so eine Feuerwehrsprecherin. Warum, ist laut Polizei noch unklar. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, hatten die Flammen bereits auf den Dachstuhl eines Nachbarhauses übergegriffen. Daraufhin wurden die umstehenden Gebäude evakuiert. Alle rund 30 Bewohnerinnen und Bewohner seien rechtzeitig in Sicherheit gebracht worden, so die Feuerwehr. Einige von ihnen würden derzeit in der benachbarten Kirche betreut. Verletzt wurde niemand.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.12.2022 | 09:30 Uhr