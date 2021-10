Stand: 17.10.2021 11:55 Uhr Feuerwehr Hannover rettet Dackel "Anton" aus Erdloch

Die Feuerwehr Hannover ist am Sonnabend zu einem speziellen Einsatz im Welfengarten gerufen worden. Hundebesitzer hatten die Retter gerufen, nachdem ihr Dackel "Anton" in einem Erdloch verschwunden und auch nach mehrfachem Rufen nicht herausgekommen war. Laut Feuerwehr hatte sich der Hund für seine Erkundungstour ein Loch unterhalb eines Podestes ausgesucht. Darin blieb er offenbar stecken. Die Feuerwehr demontierte Teile des Podestes, schaufelte den Eingang des Erdlochs frei und befreite so den Dackel. "Anton" habe den Spaziergang daraufhin leicht verstört aber unverletzt fortsetzen können.

