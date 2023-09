Stand: 11.09.2023 08:43 Uhr Feuerwehr Celle rettet eingeklemmtes Reh

Die Feuerwehr Celle hat im Ortsteil Groß Hehlen ein Reh aus großer Not gerettet. Das Tier war bei hochsommerlichen Temperaturen mit dem Kopf in dem Gitter eines Tors steckengeblieben. Es konnte sich nicht mehr selbst befreien. Die alarmierten Feuerwehrleute gaben dem durstigen Tier am Sonntagmittag nach eigenen Angaben zunächst etwas zu trinken. Danach drückten sie die Gitterstäbe auseinander. Der Rehbock nahm anschließend Reißaus und ließ seine Retter wortwörtlich im Wald stehen.

