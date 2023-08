Stand: 29.08.2023 10:15 Uhr Feuer zerstört Orgel in Klosterkapelle in Hildesheim

In der Nacht zum Dienstag ist in einer Kapelle auf dem Gelände des Michaelisklosters in Hildesheim ein Feuer ausgebrochen. Dabei wurde nach Angaben von Polizei und Feuerwehr eine Orgel zerstört. Der entstandene Schaden wird auf eine sechsstellige Summe geschätzt. Das Kloster wird als Tagungsstätte genutzt. Zum Zeitpunkt des Brandes hielten sich dort etwa 35 Menschen auf. Sie konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

